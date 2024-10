El mal momento por el que atraviesa la Selección Mexicana continúa y ha despertado duras críticas por parte de los principales periodistas deportivos.

Uno de los más enérgicos en sus comentarios fue José Ramón Fernández, quien arremetió con fuerza contra el equipo dirigido por Javier Aguirre tras su empate 2-2 ante el Valencia CF en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

El periodista de ESPN no se guardó nada y calificó la actuación del Tri como “denigrante” e incluso se refirió al equipo nacional diciendo que “se dedicaron a comer camote”.

El partido del pasado sábado, en el que el Tricolor no logró imponerse a un Valencia CF que llegó a México con un plantel diezmado y con varios jóvenes, ha profundizado la crisis del cuadro nacional.

José Ramón no pudo contener su enojo y lo expresó en un video compartido en la cuenta del programa 'Futbol Picante', donde destrozó tanto el rendimiento del equipo como el trabajo de Javier Aguirre.

Jugadores de la Selección Mexicana, durante su llegada a la ciudad de Guadalajara para su partido amistoso contra Estados Unidos.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre el empate de México ante el Valencia?

“Lamentable sábado 12 de octubre, en Puebla, la ciudad donde nací, ¡qué asco! Qué denigrante actuación de la Selección Mexicana ante un equipo de tercera división del futbol español, el Valencia que trajo a dos titulares”, afirmó el periodista.

Fernández también hizo una comparación lapidaria sobre lo que habría pasado si el Valencia hubiese traído a todo su plantel.

“Si el Valencia viene completo, aún estando en el lugar decimoctavo de la Liga española, le gana a la Selección Mexicana en Puebla o donde ustedes quieran”. subrayó el periodista, quien además cuestionó el trabajo realizado por el Vasco en los días previos al partido.

“¿Trabaja, no trabaja? ¿Qué hace los cuatro días que la tuvo Javier Aguirre? ¿Meter centros al área? No pasó nada, no se salva nadie”, expresó Joserra, haciendo referencia a la falta de ideas y creatividad mostrada por el equipo durante el encuentro.

Además, resaltó cómo el Valencia, pese a llegar tras un largo viaje de 18 horas desde España, se mostró superior en varios tramos del partido.

"Jugo mejor el Valencia por momentos, un equipo que traía dos titulares, jóvenes de la Sub 21 y algunos veteranos; y los llevaron a la altura de la ciudad de Puebla, no jugaron en un lugar agradable, los llevaron a la altura, con un viaje de 18 horas desde Valencia-Madrid-México. Y aún así visitaron la ciudad de Puebla, que es muy bella, en un turibus", destacó Joserra, quien remató su comentario con un irónico comentario: "Y la Selección Mexicana se dedicó a comer camote".

El enfado del comunicador no terminó ahí. A través de su cuenta de X lanzó otro dardo en contra de la Selección.

“Muchachos talentosos, amateurs, sencillos, con hambre, que buscan una oportunidad, formarían una mejor Selección Mexicana que la que tenemos en estos momentos. Nos representarían mejor”, escribió.