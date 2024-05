Se dice que la Champions League es un torneo hecho a la medida del Real Madrid y la remontada ante el Bayern Múnich lo demuestra. El cuadro Merengue, cuando se pensaba que ya estaba en la lona, le arrebató el pase a la Final a los bávaros.

No obstante, la polémica siempre va acompañada del cuadro Merengue. En esta ocasión, se reclama un gol válido para los alemanes que debió ser revisado por el VAR, pero no fue así.

Lee también Real Madrid le arrebata la victoria a Bayern Munich y avanza a la final de la Champions League

¿Le regalaron el pase al Real Madrid?

El controvertido pase del cuadro de Valdebebas ha generado infinidad de reacciones. Casi todas en contra de los de blanco, ya que consideran que una vez más se vio beneficiado por el arbitraje.

Uno de los que se fue en contra de la remontada del Real Madrid fue Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, quien reclamó el porqué nunca se mostraron los vectores en la jugada donde Matthijs de Ligt anotó el empate, pero el abanderado, antes de concluir la jugada, ya tenía levantada la bandera.

“Quisiera ver los vectores, está raro que no los hayan mostrado, pero lo más raro es que el árbitro haya terminado la jugada antes de tiempo. Las cosas como son, está manchada esta remontada del Madrid”, comentó en redes sociales.

Quisiera ver los vectores, está raro que no los hayan mostrado, pero lo más raro es que el árbitro haya terminado la jugada antes de tiempo.

Las cosas como son, está manchada esta remontada del Madrid. https://t.co/DZPClgbzuk — Juan Pablo Fernández🙋🏻‍♂️ (@JuanPabloFdz) May 8, 2024

¿Cómo fue el gol anulado al Bayern?

En los minutos finales del partido, un balón con dirección al área techó a Antonio Rüdiger, por lo que Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui hicieron por el balón, aparentemente bien posicionados.

El balón lo rescató Thomas Muller, quien asistió al neerlandés, que de media vuelta remató y mandó a guardar el balón. No obstante, el abanderado no esperó a que acabara la jugada y ya había marcado fuera de juego. El VAR no intervino.