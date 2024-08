Julio César Chávez Jr. le ha dado un giro drástico a su vida, debido a que meses atrás estaba sumergido en los escándalos, mismos que los alejaron de su padre y toda su familia.

El Junior batalló con una adicción a las pastillas para bajar de peso, aunado a que tuvo problemas legales por la portación de armas con el número de serie borrado. Tras sobreponerse a todos eso, ahora se enfoca a su familia y a recuperar su carrera boxística.

¿Julio César Chávez Jr. se volvió a pelear con su familia?

Julio César Chávez Jr. regresó a los encordados en julio pasado, cuando se enfrentó a Uriah Hall, expelador de la UFC, por decisión unánime. Ahora se dice que su próximo rival será Jake Paul, con una fecha por definir.

Y pese a que su carrera la está retomando con profesionalismo, parece que los problemas personales volverán pronto a la vida de Julito, todo debido a un reality show que está por estrenarse.

Hace unas semanas se dio a conocer que al puro estilo de ‘Keeping Up with the Kardashians’, la familia de Julio César Chávez tendrá su propio programa, que se llamará ‘Los Chávez’, donde revelarán detalles de cómo es la relación del exboxeador con sus hijos.

No obstante, parece que a Julio César Chávez Jr. no le cayó muy bien la noticia, debido a que ya amenazó que no verá ningún capítulo, debido a que deja una mala imagen en las grabaciones.

“Soy el más chingón y me pusieron como el más 'culey' de la familia. No lo voy a ver, pero ustedes lo ven por mí y me lo cuentan", comentó.

"Los Chavez" (6 x 40')



Estrenamos el 11 de Septiembre por @DisneyPlus



No se la pierdan! pic.twitter.com/fUjdQWThoS — @BarbosaBox (@BarbosaBox) August 20, 2024

¿Cuándo se estrena ‘Los Chávez’?

Será el próximo miércoles 11 de septiembre cuando en la plataforma de Disney+ se estrene ‘Los Chávez’, que contará las historias de Julio César Chávez y sus hijos Julito, Omar y Frida Chávez, así como su esposa Myriam.