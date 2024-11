Durante una entrevista para el podcast 'La Capitana' que conduce Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, el exjugador de los Pumas Francisco ‘Kikín’ Fonseca compartió una anécdota que le dejó una valiosa lección para toda su carrera, pero que de paso exhibió a Luis Roberto Alves 'Zague'.

Durante la charla, ‘Kikín’ recordó sus inicios en el futbol y un desaire que vivió en sus años en los Reboceros de La Piedad a manos de ‘Zague’, entonces jugador del Necaxa. Este episodio, según él, marcó una pauta sobre cómo trataría a sus aficionados en el futuro.

¿Cómo fueron los inicios de Francisco Fonseca?

'Kikín' inició su carrera futbolística en León, Guanajuato en un equipo llamado ‘Fonseca’, donde jugaban su padre y varios de sus familiares.

A los 17 años, decidió probarse en las fuerzas básicas de La Fiera. Después de destacarse entre 300 jóvenes y quedar entre los dos finalistas, no logró llegar al primer equipo. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a Venados de Yucatán y posteriormente pudo debutar en el Máximo Circuito con los Reboceros de La Piedad, donde tuvo la oportunidad de jugar en un partido frente a Necaxa y conocer a Zague.

¿Cómo fue el desaire de Zague a 'Kikín' Fonseca?

Fue durante este enfrentamiento cuando ‘Kikín’ se acercó a Zague para pedirle su camiseta. Sin embargo, el delantero del Necaxa rechazó el pedido, dejándolo marcado.

"Zague me negó una camiseta cuando jugábamos La Piedad vs Necaxa, que les ganamos; obviamente a mí nadie me había pedido nada y como Zague me la negó, dije: ‘Dios mío, si un día, me piden una firma o una foto, sentí tan gacho que dije no lo voy a negar nunca’ y es fecha que no he negado”, contó Fonseca.

Años después, y ya como analista deportivo, Zague escuchó la anécdota y reflexionó sobre la situación. Comprendió que el rechazo había sido una reacción impulsada por la "calentura de la derrota", ya que Necaxa había perdido el partido.

Como respuesta, Zague le envió un par de camisetas a Fonseca, para compensar aquel amargo momento del exdelantero de los Pumas.