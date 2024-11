El América suele despertar emociones intensas entre sus aficionados, y el propio dueño del club, Emilio Azcárraga, no es la excepción.

Esta semana, conductor de televisión Jorge 'El Burro' Van Rankin compartió detalles de la pasión con la que vive el dueño de Televisa por el América, en el programa 'Faitelson Sin Censura', conducido por el periodista del mismo apellido.

Durante su conversación en el rpgrama surgieron las anécdotas, y Van Rankin explicó cómo Azcárraga vive con intensidad cada partido del América, especialmente cuando el equipo sufre una derrota.

¿Cómo son las reacción de Emilio Azcárraga cuando el América sufre una derrota?

"Él pierde una Final y no quiere hablar con nadie, se enoja, se molesta", comentó el también actor, resaltando que, a diferencia de él, a Azcárraga no le duran mucho sus enojos.

"Se le quita (el enojo) a los dos minutos, a mí si me dura una semana entera", confesó el expresentador de 'El Calabozo'.

El vínculo entre Van Rankin y Azcárraga no es solo el de un conductor y una figura de los medios de comunicación, ya que ambos comparten una profunda afición por el América.

Van Rankin relató cómo, durante finales y juegos importantes, es capaz de convertirse en el "mesero" de Azcárraga, sirviendo bebidas y celebrando o lamentando los resultados, pero junto a él. Incluso, que su empatia los ha llevado a desarrollar ciertas cábalas para intentar asegurar la victoria en cada juego.

"Somos americanistas y siempre hay hasta cábalas, seré gorrón y hasta soy su mesero, yo tengo que estar en la Final y festejar con él", mencionó entre risas a David Faitelson.

🦅"El pierde una final y no habla con nadie, se va antes, se molesta" @burrovan



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/CZOJ1WdrLT — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 8, 2024

¿Cuánto interfiere Emilio Azcárraga en las decisiones del equipo azulcrema?

Contrario a lo que algunos podrían pensar, Van Rankin dejó claro que Azcárraga nunca interviene directamente en el desarrollo de un partido.

A pesar de su alta posición, el dueño del América se limita a ser un espectador en el palco.

"Yo he estado en el palco de Emilio y de repente me dan ganas de decirle, 'baja y cachetea a esos weyes que están jugando del carajo', Emilio no se mete, ¿crees que va a bajar a decirle pon a este wey? Claro que no, él que piense eso está mal", agregó en la entrevista con el periodista de TUDN.