Hace un par de días, Javier Aguirre dio la lista de convocados para los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Valencia y Estados Unidos, que se llevarán a cabo en Puebla y Guadalajara lo días 12 y 15 de octubre, respectivamente.

Su llamado al Tri tuvo varias sorpresas, como los regresos de Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, aunado a que el Vasco citó a su primer jugador naturalizado: Germán Berterame. El retorno del Paco Memo generó infinidad de críticas en el recién comenzado proceso de Aguirre.

Lee también Jorge Pietrasanta explotó contra Fernando Gago por dejar a Chivas por Boca: ¡Qué poca mad...!

¿Qué consejo le dio Luis García a Guillermo Ochoa?

Apenas salió la lista de convocados de la Selección Mexicana y las reacciones no se hicieron esperar. Todas ellas eran críticas dirigidas a Javier Aguirre, quien decidió llamar a Guillermo Ochoa de nuevo al Tricolor.

El Tuca Ferretti, David Faitelson, Álvaro Morales, fueron alguno de los que levantaron fuerte la voz, debido a que el Vasco volvió a cortar la renovación del equipo nacional con la reincorporación de Paco Memo.

Luis García no se quedó atrás, ya que recientemente habló del tema de la portería del combinado mexicano, donde aprovechó para reventar a Ochoa por volver a la Selección, ya que considera que es momento de entregar la batuta a un joven.

Incluso, el Doctor García le aconsejó a Ochoa magaña seguir los pasos de Andrés Guardado, quien tras el Mundial de Qatar 2022 se dio cuenta de que era momento de dar un paso al costado con el representativo de México.

"Ochoa debería de hacer lo mismo que Guardado, decir: 'gracias, ya me voy'… Hoy, me parece que la Selección no necesita a Guillermo Ochoa, esa es la realidad. Me parece (que se cubre) con Malagón, que para mí debería de ser el titular en la Selección Nacional

“Con Rangel, que es un gran portero, que es muy alto, largo de piernas y largo de brazos, que sabe jugar con la pelota en los pies, que es atrevido y el otro que no está, que es Julio González, que si bien no es tan chavo, anda casi a la par de Malagón y Rangel", dijo en un análisis en su canal de YouTube.

¿Qué opina de Berterame?

Otro de los temas que ha levantado ámpula entre los aficionados mexicanos, es el llamado de Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano. Luis García cree que puede aportar mucho y deja claro que de sebe de dejar de señalar su nacionalidad, ya que por ley, es un compatriota más.

"Para mí, no hay mexicanos de primera ni de segunda. Mucha gente le pone esta capa de naturalizado y desde ahí va perdiendo. Yo pienso totalmente diferente, es un buen centrodelantero, es un ben punta y segunda punta, donde están probando, Quiñones vino y no ha andado bien en Selección Nacional", finalizó.