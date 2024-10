Chicharito Hernández no juega, pero sí es tema de conversación. Luego de que tras 11 minutos de actividad ante el León en la Jornada 8 se volviera a lesionar, el delantero de las Chivas estuvo fuera de los reflectores, hasta hace unos días, donde realizó una declaración que encendió a sus detractores y a un sector de la afición rojiblanca.

Es bien sabido que Chicharito está muy activo en las redes sociales, sobre todo en las transmisiones en vivo, donde suele jugar videojuegos y aprovecha para estar en contacto con sus seguidores. Fue precisamente ahí donde después de una pregunta que le hicieron reventó a la prensa, asegurando que inventan rumores sobre él, por lo que es el “villano de una historia mal contada”.

¿Qué le respondió Peláez a Chicharito Hernández?

Según Chicharito Hernández, la prensa se ha encargado de darle mala fama desde que regresó a las Chivas. El delantero señaló que han inventado que no se lleva bien con nadie del equipo, aunado a que rompe el vestidor, todo esto lo dijo de manera irónica.

Sus comentarios generaron muchas reacciones, casi todas en su contra. Una de ellas fue la del Ricardo Peláez, quien arremetió contra Hernández Balcázar por generar polémica barata. El ahora comentarista de ESPN señaló que Javier debería estar enfocado en el bien del equipo en vez de seguir jugando al influencer en redes sociales.

"Es lamentable y repugnante. Yo creo que hay que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Ahorita el Guadalajara es cuando más lo necesita, no está y para eso lo trajeron; que se dedique a las redes sociales.

"Él es futbolista y yo lo admiro por lo que hizo en la cancha, con esa humildad que tenía siempre, y hoy lo veo totalmente fuera de sí, en un momento clave en el que es mejor que se calle la boca, se ponga a trabajar, se recupere porque su equipo lo necesita y para eso lo trajeron", comentó el exdirectivo del Rebaño Sagrado.

¿Qué dijo el Chicharito Hernández?

Javier Hernández explotó en contra de la prensa y de manera irónica comenzó a admitir todas las noticias negativas que surgen alrededor del él desde que retornó a las Chivas el torneo pasado.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar.

“Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una Semifinal, Chivas, llevo una Semifinal en mi primer torneo y no andaba al 100. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. La voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano en una historia mal contada”, dijo Chicharito en una transmisión en vivo.