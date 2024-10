Los rojiblancos de Chivas vivieron una noche "amarga" en el Estadio Akron, tras empatar (1-1) con los Rayados de Monterrey. Sin embargo, para el delantero Armando González, el partido fue aun más pesado porque sufrió una lesión que lo orilló a abandonar la cancha entre lágrimas.

En un gesto de compañerismo, Javier "Chicharito" Hernández se acercó a "Hormiga" Gonzalez para apoyarlo en los vestidores.

"¿Te duele? ¿No te duele mucho? ¿Qué es lo que te duele? Que no puedes jugar, que no vas a estar, ¿Qué es lo que te duele? Tranquilo, papi, ¿Qué es lo que te duele? Tranquilo, yo sé ¿Y? ¿Cuál es la prisa?", le dijo.

Chivas compartió el video donde Hernández le da apoyo moral a González, y recordó que "Hormiga" estuvo para él en momentos difíciles.

“Yo lloré mucho y me diste ánimo. Igualito que tú. Nada más identifica. Yo siempre trato de identificarlo y no le tenemos miedo a estás lesiones, por eso bajé por ti”, externó Javier.

Al final, "Chicharito" le dijo a "Hormiga" que no se guardara nada; haciendo que este último rompiera en llanto.

“Y te pregunto porque recuerda que tú vas a sentir lo que sientes y lo lloramos, pero cuando empiezas a identificar algo, hasta el que tienes te tranquiliza un poco. ¿Te duele o está duro? Sí te molesta, ahorita no va a ser preciso. Tranquilo, por eso yo habló mucho y no me para la boca y así es como lidio con esto, si quieres llorar, llora no pasa nada", finalizó Javier Hernández.

¿Cuándo será el próximo partido de Chivas?

Si bien un desliz del "Tala" Rangel les costó el empate ante los Rayados de Monterrey, esto no los desanimó. Al contrario, los rojiblancos ya tienen la mirada puesta en el Clásico Tapatío, donde la cancha del Estadio Akron atestiguará una edición más de la rivalidad de la Perla de Occidente.

Sábado, 5 de octubre

Chivas vs Atlas | Jornada 11 | 19:05 (en tiempo del centro de México) | Transmisión por Amazon Prime Video.