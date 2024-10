Chicharito Hernández rompió el silencio luego de su lesión: "No me llevo bien con nadie de Chivas

En enero pasado, lo que era un secreto a voces se hizo realidad: Chicharito Hernández regresó a las Chivas luego de 14 años en el futbol del extranjero. De inmediato las expectativas aumentaron entre los aficionados del Rebaño Sagrado, quienes veían al hijo pródigo como el elemento que le faltaba al equipo para poder regresar a una Final de la Liga MX.

Sin embargo, con el paso del tiempo todos esos sueños rojiblancos se han convertido en una auténtica pesadilla. Javier Hernández apenas suma un gol en dos torneos y se la ha pasado más tiempo lesionado que en la cancha, lo que le ha acarreado infinidad de críticas. Recientemente el Chicharito respondió a sus detractores.

¿Qué dijo el Chicharito Hernández?

Luego de un par de meses lesionado, Chicharito Hernández regresó a la actividad y apenas jugó 11 minutos con Chivas ante el León, mismos que bastaron para que se volviera a lastimar, por lo que causó baja de cara a los encuentros ante Cruz Azul y Monterrey.

Además, es casi un hecho que Hernández Balcázar se va a perder el Clásico Tapatío frente al Atlas de este sábado. Eso ha generado que la afición pierda la paciencia y explote contra su jugador.

A eso de le suma la prensa, que en todo momento ha criticado a Chicharito, ya que no ha funcionado para nada como se esperaba. Hasta le momento, el delantero del Guadalajara había guardado silencio; sin embargo, decidió hablar durante una transmisión en vivo.

Chicharito Hernández decidió responder a todos sus críticos, señalando que se la pasan inventado cosas sobre él. El jugador pidió a la afición no dejarse llevar por todo lo que se dice de él afuera de las canchas.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar.

"Imagínense que no meto ni un gol más con Chivas y me retiro. Eso no va quitar todo lo que hice en mi carrera" 🗣️



- CHICHARITO HERNÁNDEZ, otra vez contra la prensa y un discurso motivador más 😳 pic.twitter.com/vcoN07dqfw — W Deportes (@deportesWRADIO) October 1, 2024

Por otra parte, resaltó el nivel que ha mostrado Chivas desde el torneo pasado y aunque no pudo aportar mucho, resaltó el hecho de que en su regreso al Guadalajara disputó una Semifinal.

“Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una Semifinal, Chivas, llevo una Semifinal en mi primer torneo y no andaba al 100. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. La voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano en una historia mal contada”, comentó Chicharito Hernández.