Más de 14 años atrás una pésima noticia inundaba los noticieros y diarios mexicanos, luego del fallecimiento del delantero regiomontano, Antonio 'Tano' De Nigris en Grecia, donde jugaba para el A.E. Larisa.

Tras diversas informaciones con respecto a su muerte, la policía de Grecia indicó que el jugador comenzó con malestar el 16 de noviembre de 2009, alrededor de las 3:30 de la mañana, y que su esposa, Sonia Guerra, llamó a emergencias. El delantero mexicano falleció en camino al hospital.

¿Qué dijo la madre de 'Toño' De Nigris sobre su muerte?

Ahora, a más de 14 años de la muerte de su hijo, la madre de Antonio De Nigris, Leticia Guajardo, ha publicado un video en donde culpa a la esposa del 'Tano' por la muerte de su hijo, asegurando que obligó al delantero a continuar jugando pese a tener una prohibición por parte de los médicos.

"Yo no lo maté, yo lo entregue vivo, sano, a la esposa, yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue ya la esposa y el doctor y a la esposa le valió madres su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató, lo animó a arriesgar su vida y no duró nada mi niño”, expresó Guajardo en un video que circula en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la madre de Toño hace una afirmación de esta altura, ya que en años anteriores declaró que el médico Mario Benavidez, era el responsable de su pérdida.

"Y mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice ‘no pasó su hijo, pero no es algo que se puede morir, pero sí se debe de atender, porque si no, sí se va a morir’. Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió. Se adelgazó impresionante y todo, pero qué crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos, el doctor Mario Benavidez, saludos, me quitaste a mi hijo", puntualizó anteriormente Guajardo.