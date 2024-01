En los últimos días no se habla de otra cosa que no sea el fichaje de Javier ‘Chicharito’ Hernández con las Chivas, lo que ha generado mucha expectativa, no sólo en los seguidores del del Rebaño Sagrado, sino en el entorno futbolístico en general.

Y parece que el anuncio es inminente, ya que ha trascendido que el delantero mexicano tiene un acuerdo con la directiva del Guadalajara, por lo que será en las próximas horas que se dé el regreso del hijo pródigo.

¿Tuca Ferretti cree que fichaje de Chicharito no funcionará?

Semanas atrás, Tuca Ferretti y Chicharito Hernández protagonizaron una pelea debido a que el entrenador aseguró que le sorprendía el cambio de actitud del futbolista. Y una vez más, el ahora analista se fue en contra del fichaje del delantero mexicano en las Chivas.

“Llega por marketing, yo creo que debe venir a aportar deportivamente, si me va a vender cinco millones de camisetas y el equipo no clasifica, no mete goles, no induce a nada, de qué me sirven cinco millones (de playeras vendidas)”, comentó.

¿Cuándo presentan a Chicharito Hernández?

Lorenzo Román García, representante del Chicharito Hernández, está en Guadalajara afinando los detalles del contrato del delantero mexicano con las Chivas, por lo que todo parece indicar que será en las próximas horas cuando se haga el enuncio oficial.