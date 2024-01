La novela de Chivas y Alexis Vega ha escrito otro capítulo. El '10' actualmente entrena por separado en Verde Valle, pero a sabiendas de que el reglamento de FIFA está de su lado, ya buscó al presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales (AMFpro), Álvaro Ortiz, para asesorarse y buscar apoyo para desvincularse del club.

¿Qué busca Vega? En primera instancia, el atacante mexicano desea que lo reintegren con la plantilla principal del chiverío o en caso de que esto no sea posible, que de una vez le entreguen su liberación de la institución rojiblanca.

Es decir, Vega busca anular los seis meses que le restan de contrato con el Guadalajara, para que éste pueda irse libre a otro equipo, ya sea de la Liga MX o del extranjero, algo que luce complicado, pero no imposible, debido a los estatutos de la FIFA.

¿Alexis Vega se puede ir libre de Chivas?

Chivas está más que molesto con Alexis Vega, primero por sus indisciplinas y posteriormente por tirar su pase a Cruz Azul, por lo que decidieron separarlo del primer equipo. No obstante, esta decisión podría ser contraproducente para el Guadalajara.

En el apartado de los estatutos de FIFA de ‘Estabilidad contractual entre jugadores profesionales y clubes’, en el apartado de ‘Recisión de contratos por causa justificada’, señala que “cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de éste, constituirá una causa justificada de rescisión de contraparte”

Por lo que caso de que Alexis Vega presente una queja por cómo está siendo tratado por las Chivas, podría lograr que le rescindan su contrato para quedar libre y además el Guadalajara tendría que pagarle los seis meses que le quedaban.

🚨Alexis no entrena con ⁦@Chivas⁩ 🚨



El aún jugador rojiblanco arriba a Verde Valle tras el entrenamiento del primer equipo. Vega trabaja por separado por decisión del club al no querer renovar su contrato o aceptar una venta. pic.twitter.com/c7xQDJ6uN4 — quiero tv (@quierotv_gdl) January 9, 2024

¿AMFpro va a poyar a Alexis Vega contra Chivas?

En días pasados, Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, dio una entrevista a ESPN, donde aseguró que Alexis Vega ya se acercó a ellos para analizar su caso contra las Chivas, donde no quiere ningún tipo de pelea, sólo que lo dejen libre.

“Lo que espera es llegar a arreglo y no seguir teniendo problemas. Eso es lo que tiene que hacer él y si no, Chivas le tiene que seguir pagando. Si Alexis desde el principio vio que lo separaron pudo romper el contrato, ponerle una demanda a Chivas e irse. Por medio de la presión no te pueden separar por una medida de que no aceptas irte a otro club; esto por mandato de FIFA”, dijo Ortiz.