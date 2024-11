Luego de sufrir una dolorosa derrota la Selección Mexicana ante el cuadro hondureño por marcador de 2-0, las criticas no se hicieron esperar de parte de los medios televisivos, ejemplo de ello fue la televisora Fox Sports, donde trabaja Miguel Herrera, con algunos gestos el Piojo se dijo listo para tomar de nuevo al TRI en caso de hacer un bomberazo.

Lee también Javier Aguirre: el momento exacto en el que descalabraron a Javier con una lata de cerveza

¿Qué dijo Miguel Herrera tras la derrota de México contra Honduras?

En el programa La Última Palabra, Rubén Rodriguez, fue quien lanzó su critica sobre el parado de la Selección Mexicana frente a Honduras y sobre el problema de mentalidad que actualmente tienen los jugadores.

“Estamos a tiempo, y yo lo dije hace dos meses, estamos a tiempo de cambiar al director técnico. Te diría que me vale, pero no, me da vergüenza”, destacó el comunicador.

La Selección Mexicana sufrió bastante con Honduras y perdió en San Pedro Sula / FOTO: Imago7

Rodriguez cuestionó la capacidad de respuesta que tuvo el equipo Javier Aguirre durante todo el partido; “El problema de Javier Aguirre es la capacidad de reacción en sus equipos. Si analizamos sus números, no tiene capacidad de reacción y hoy volvió a mostrar esta selección. Esta aferrado a cambiar o diseñar una alineación de cuerdo a lo que él quiere. Parece que no tiene conocimiento de sus jugadores. Nulifica su propio sistema y sus propias armas”, detalló.

Cunado Rubén Rodríguez comenzó a explicar su sentir sobre la derrota de México, Miguel Herrera hizo un movimiento con las manos tratando de señalar que el estaba listo para ayudar a la Selección Mexicana como lo hizo en la eliminatoria mundialista para Brasil 2024.

"ESTAMOS A TIEMPO DE CAMBIAR AL DIRECTOR TÉCNICO" Y EL PIOJO COMIENZA A CALENTAR 👀@ruubenrod dice que Aguirre no tiene capacidad de reacción con sus equipos y parece que no conoce a sus jugadores y están a tiempo de cambiar al DT y Herrera está listo. #LUP pic.twitter.com/dGKq5k8E8x — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 16, 2024

Por su parte, Miguel Herrera destacó que el estaba dispuesto a cambiar el planteamiento de juego; “”yo hubiera planteado diferente el partido porque tengo una idea distinta a Vasco, pero tienes que encontrar una idea y no era Honduras de los cuales hemos visto anteriormente, siempre pelando con jugadores distintos, hoy me parece que Honduras no atraviesa su mejor momento para que México hubiera ido a apretar”.