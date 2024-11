Una de las peleas más recordadas en el 2015 fue la del entonces técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera con el narrador de Azteca Deportes, Christian Martinoli, tras casi nueve años de lo ocurrido, fue el comentarista quién dejo en claro que ninguna de las dos partes se encuentra interesada en alguna reconciliación.

¿Qué dijo Christian Martinoli de Miguel Herrera?

Christian Martinoli criticó en ese entonces la participación de la Selección Mexicana en la Copa América, llamando al Piojo como un “Porrista” y que no se hacia responsable de lo acontecido.

Herrera escuchó esos comentarios y lo encaró, después de que México ganó la Copa Oro, el comentarista destacó que Herrera lo agredió tanto físicamente como con palabras altisonantes, situación que le costó el puesto como entrenador.

Conforme fueron pasando los años, tanto Miguel Herrera y Martinoli han preferido evitar el tema y hablar de manera muy escueta de lo acontecido.

Martinoli en entrevista con el Escorpión Dorado habló de lo acontecido, y dejó en claro que las diferencias con el Piojo herrera todavía existen.

“Eso no va a pasar una reconciliación. Yo creo que no hay nada que disculpar, de ninguna de las dos partes, yo creo que no, no tenemos necesidad, ni él ni yo de hablarnos, la verdad no hay necesidad de que tenga algo que hablar con él”.

Por último, Martinoli dijo que cuando Herrera lo agredió, jamás se hizo pasar como la victima y que tampoco odia al entrenador y ahora comentarista en Fox Sports, de hecho, es una persona irrelevante en su vida.