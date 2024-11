La Selección Mexicana volverá a ver acción el próximo viernes, cuando visite a su similar de Honduras en San Pedro Sula.

El Tricolor estará disputando contra Los Catrachos la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Javier Aguirre estará viviendo su primer partido oficial en su tercera etapa como director técnico de México, ya que únicamente ha dirigido amistosos hasta el momento.

Una de las principales dudas en la Selección Mexicana de El Vasco sería en la titularidad de la portería tricolor porque Guillermo Ochoa podría ser elegido por encima de Luis Malagón.

Sin embargo, Álvaro Morales no dudó en advertir al experimentado entrenador sobre una posible alineación de Paco Memo ante Honduras.

“Sería un tremendo error. El Tala por lo menos está joven, reacciona un poquito más. [Con Memo], nos golean. Sería un error si El Vasco Aguirre pone a un portero que está en una etapa decrepita y senil, ojalá que no opte por él”, sentenció el polémico conductor de ESPN.

Durante un debate en el programa Generación Futbol, Alvarito aseguró que la Selección Mexicana corre “un grave peligro, si Ochoa es el portero contra Honduras”, por lo que espera que Javier Aguirre no decida alinearlo.

“Es una terquedad alinear a un jugador que no tiene reflejos, que nunca supo ir por arriba, que ya no sabe ir por abajo, que lo golean a cada rato y que en los momentos de adversidad no puede. Ojalá que una luz ilumine a El Vasco y no ponga a Ochoa, es un peligro para el Tri, para la Selección Nacional y para los miles de personas que se ilusionan”, puntualizó Álvaro Morales.