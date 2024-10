Miguel Herrera recientemente inició una nueva faceta como analista en Fox Sports. Y era cuestión de tiempo para que, en alguna de sus coberturas, se reencontrara con Christian Martinoli, con quien protagonizó un pleito en que le costó su puesto al frente de la Selección Mexicana.

Y ese episodio tenso se vivió ayer por la noche en el Estadio Akron, donde la Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrentó a Estados Unidos en un juego de preparación. En la zona de prensa, Martinoli y el Piojo Herrera quedaron separados por un par de metros.

¿El Piojo Herrera saludó a Christian Martinoli?

El Piojo Herrera estuvo en el Estadio Akron presenciando el México vs Estados Unidos, sin imaginar que a un lado estaría Christian Martinoli. En todo momento, ambos evitaron cruzar las miradas, pero era evidente que estaban incómodos.

Incluso, pese a que aseguró que tiene una buena relación con Luis García tras el polémico momento que hubo en 2015 en un aeropuerto de Filadelfia, el Piojo no le dirigió la palabra al Doctor.

En un video que publicó en sus redes sociales el periódico ESTO, se nota lo cerca que estaban Martinoli y Miguel Herrera, donde no dejaron espacio para que pudieran tener el mínimo contacto.

Miguel Herrera trató de golpear a Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia en 2015. Foto: Especial

Posteriormente, el portal Récord reveló otras imágenes de instantes posteriores, donde el Piojo Herrera optó por cambiarse de lugar y estar en el palco que le correspondía a Fox Sports, donde no estaba cerca del comentarista de TV Azteca.

Cabe destacar que hace un par de semanas, el propio Piojo Herrera dijo que era consciente de que esto iba a pasar, ya que al estar en los medios de comunicación, era inevitable toparse con Christian Martinoli.

"Ya no tiene ninguna trascendencia. (Martinoli) hace su trabajo, lo hace bien, hay que reconocer. No somos amigos ni lo seremos nunca. Él está en su trabajo y yo en el mío, si algún día me toca una entrevista donde esté él, no tengo ningún problema, contestaré como periodista y en mi caso si estoy como entrenador o como medio en rueda de prensa o mesa redonda, hablaré con lo que yo crea", dijo a Récord.