El torneo pasado, América sufrió mucho para encontrar a un defensa central de jerarquía. Y cuando el cierre de registros estaba por concluir, de manera inesperada contrataron a Igor Lichnovsky.

La decisión no gustó nada entre los aficionados de las Águilas, debido a que el andino no tenía actividad hace mucho en Tigres, por lo que consideraron que no iba a aportar nada. Sin embargo, así como llegó fue titular y comenzó a ganarse a los aficionados.

¿Neymar le pidió un autógrafo a Lichnovsky?

Luego de que fuera pieza clave en la obtención del título de Liga 14 del América, Igor se convirtió en uno de los consentidos de la fanaticada, al grado de que es de los más requeridos por los aficionados a las afueras de las instalaciones de Coapa.

Y en un acto muy curioso, el zaguero sudamericano se sorprendió mucho cuando Neymar le pidió una firma para su playera azulcrema. Se trataba de un pequeño niño, quien tiene el mimo nombre que el futbolista brasileño.

“¡Te llamas Neymar, no manches! ¿Y si te gusta el futbol? Tienes que entrenar mucho para hacerle honor al nombre”, le dijo Lichnovsky al pequeño fanático.