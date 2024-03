El pasado fin de semana en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México brindaron a los amantes del Rey de los Deportes un banquete espectacular dentro del diamante. Sin embargo, el centro de atención no sólo fueron las estrellas de ambas novenas.

Giancarlo Stanton, Víctor González, el invitado especial Mariano Rivera, por parte de los noeyorquinos; Japhet Amador y Juan Carlos “Haper” Gamboa, por los pingos; fueron algunos de los jugadores que a los que más acecharon los asistentes en el Diamante de Fuego; sin embargo, otro personaje les hizo una fuerte competencia en ese sentido: el nuevo fichaje de Fox Sports, Pepe Segarra.

¿Cómo fue arropado Pepe Segarra por los aficionados?

El experimentado narrador pudo regresar al deporte que tanto le apasiona, pero ahora frente a las cámaras de una nueva televisora y lo hizo como una auténtica estrella de rock, pues los seguidores del beisbol no dejaron pasar la oportunidad para pedirle un autógrafo, o de ser posible, tomarse una fotografía.

😎🔥 ¡COMO UN ROCKSTAR!@pepesegarra debutó en su nueva casa y la afición del Harp Helú se rindió ante él 🥳



❤ ¡Todos lo queremos! #BeisbolxFOXSports pic.twitter.com/S5QA3VRRsy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2024

Y es que gracias a la larga trayectoria de Segarra en los medios de comunicación, pero en especial cubriendo lo relacionado al Rey de los Deportes, los aficionados le guardan un especial cariño, a pesar de que ya no se encuentra junto a sus eternos amigos: Antonio De Valdés y Enrique Burak.

“Lo que me tocó vivir jamás me había pasado, realmente me ecmocionó mucho escuchar cómo la gente coreaba mi nombre, se ma acercab para firmarles los jerseys y las gorras. Parecía que estaba en mitín político, daba la impresión que me iba a lanzar de candidato a diputación o senaduría”, explicó el comunicador durante una entrevista con el diario Récord.