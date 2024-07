Hace unos días Jaime Lozano dejó de ser el entrenador de la Selección Mexicana, por lo que los directivos de la FMF decidieron que Javier Aguirre sea quien tome las riendas, de cara al Mundial de 2026, donde México será uno de los tres anfitriones.

Y Rafael Márquez será uno de sus auxiliares técnicos, por lo que dejó su cargo en el Barcelona ‘B’ para aprenderle al Vasco, ya que la idea es que el se haga cargo del Tri para la Copa del Mundo de 2023. Aunque ya le advirtieron al ‘Kaíser’ michoacano que no será nada fácil su trabajo.

¿Por qué Mario Carrillo no quiere trabajar con Javier Aguirre?

En palabras del propio Mario Carrillo, su experiencia como auxiliar técnico de Javier Aguirre no fue nada buena, debido a que no es sencillo trabajar con él. En Capello señaló que el Vasco siempre quería que el solucionara las cosas que él no entendía, aunado a que deber asumir un rol segundón.

"La única función del segundo entrenador es que él (Aguirre) sea el más 'chingón'; si tú técnico número 1 no es el más chingón del mundo, tú no sirves como segundo entrenador, no sirves como auxiliar.

"Trabajar con él es muy difícil, se necesita tener mucho conocimiento de futbol. Porque él es muy disciplinado. A mí me exigía solucionarle todo lo de futbol; cualquier cosa, cualquier duda que él tenía, yo tenía qué solucionarlo", comentó.

😳 "JAVIER AGUIRRE ME SEPARÓ DEL EQUIPO"



Mario Carrillo rompió el silencio y ventiló lo que vivió como auxiliar del 'Vasco' en el Mundial de 2010.



Vía: @ahoraonuncaespn pic.twitter.com/H9TCP7XHzo — Futbol Picante (@futpicante) July 26, 2024

¿Aguirre menospreció el trabajo del Vasco?

Por otra parte, el ahora analista de ESPN, quien fue auxiliar del Vasco Aguirre en el proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, aseguró que siempre le puso negativas al trabajo que realizaba con los futbolistas.

"No le gustó… no le gustó cómo formé, cómo dirigí. No le gustó, pero ya habíamos ganado todos. Simplemente, le pregunté: ‘¿Qué te pareció?’ Y me dijo: 'No, no me gustó esto, no me gustó lo otro'. Ah, bueno, perfecto; yo, calladito", finalizó.