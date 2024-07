Ante la tentativa llega de Javier Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana, se manejan diferentes nombres de quienes podrían ser sus auxiliares, uno de ellos es Rafael Márquez, en segundo lugar, aparece el nombre de Mario Carrillo, quien ya estuvo de auxiliar en el proceso a Sudáfrica 2010.

¿Qué dijo Mario Carrillo?

Mario Carrillo fue cuestionado en el programa de Futbol Picante, si estuviese dispuesto a ser el asistente de Javier Aguirre a lo cual respondió; “no me necesita, no lo necesito, ni quiero, no me interesa, para nada en lo absoluto, ser segundo”, agregó.

Carrillo enfatizó que la única manera de que el pueda tomar un puesto de estas características, es cuando él sea el número uno; “como número uno, como número uno con mucho gusto y estoy esperando mi oportunidad”.

En el tema de auxiliar de Javier Aguirre, Rafael Márquez se encuentra como primer lugar, pero se tendrá que hacer oficial la llegada del Vasco para definir su cuerpo técnico.