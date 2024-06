El periodista argentino, Flavio Azzaro, quien se ha ganado enemigos por hablar mal del futbol mexicano e incluso por criticar al mismísimo Lionel Messi, jamás espero que un aficionado albiceleste lo enfrentara esto cuando el comunicador estaba haciendo un video previo al debut entre la Selección de Argentina y Canadá en el arranque de la Copa América 2024.

¿Quién retó a golpes a Flavio Azzaro?

El periodista se encontraba realizando un video a las afueras del Mercedes-Benz Satdium, se encontró con un seguidor de la Argentina que lo comenzó a reclamar por sus críticas a la selección y en especial a Messi tras sus fracasos que ha tenido.

“Memoria, argentino, memoria. Que no te vuela a pasar que el periodismo barato nos haga sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poquito de cámara”, fueron las palabras del hincha.

Por lo que sucedió mientras hacía un móvil desde Estados Unidos durante la #CopaAmérica pic.twitter.com/E3XCL6Q5KR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2024

Estas palabras a Azzaro no las tomó de la mejor manera por lo cual se quitó sus audífonos e inmediatamente fue a confrontar al aficionado.

Las cosas no llegaron a más, pero, fue el mismo Azzaro en su canal de YouTube quien explicó las razones que lo llevaron a tomar esa conducta con el aficionado.

“A mí lo que me calienta es el falso guapo que viene y te graba, si te sigue filmando y lo que realmente esta buscando es querer figurar porque si te filma es para mandárselo a otro. Si el pibe lo hubiera dicho, sin filmar, a mí no me importa”.

¿Qué ha dicho Azzaro de la Liga MX?

Flavio Azzaro se ha hecho famoso por criticar la Liga MX y a la Selección Mexicana, dentro de las más famosas está cuando dijo que el balompié nacional estaba en crisis y que la MLS hoy en día era superior.

“El dominio que está teniendo la Selección de Estados Unidos con México es alarmante. Hace un mes conté la crisis del futbol mexicano porque los yanquis se los están devorando”, explicó.