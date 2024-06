La comentarista de Televisa, Geo González, compartió con sus compañeros, colegas y seguidores de redes sociales una gran noticia a nivel personal, superó el cáncer.

Fiel a su pasión por el futbol y el deporte, compartió un video donde el mensaje se leía “El VAR dice Cáncer Free”, es decir, que ha vencido a esta enfermedad y de inmediato recibió mensajes de todos aquellos que están cerca de ella.

Geo no específico el tipo de cáncer que la atacó en estos meses, mismos en los que estuvo alejada de las transmisiones del futbol de Televisa, aunque sí se hacía presente mandando saludos a sus compañeros.

Aunque fiel fanática a este deporte fue como realizó una narración de su padecimiento.

¿Qué fue lo que compartió Geo González en su cuenta de Instagram?

“Cuando la doctora me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados, ahí debajo de ese intestino que está grueso y de una vez el delgado, los flacos son engañosos, hay que catear el hígado, aunque haga corajes, el recto lo veo muy derecho no vaya siendo que esconda algo, ¡nada! hoy no están. Opté por llorar victoria!”, escribió en sus publicación.

Geo González agradeció el apoyo y cariño que recibió durante esta batalla, compartió el consejo que “la detección temprana, entrarle sin reservas han sido determinantes, sería esa mi única recomendación, cada quien puede de manera distinta”.

El mensaje de la comentarista de Televisa reiterando la felicidad por superar el cáncer.

“Me daba miedo cantarla, porque no se sabe si regresen, pero es cierto hoy no está, hoy soy una persona #Cancerfree este cuerpo solidario, entrón, modesto y por demás sensual, volverá a poner el motor a punto”, señaló Geo González.