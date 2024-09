Chivas anunció de manera oficial su alianza con Amazon Prime Video, plataforma que se va a encargar de transmitir los partidos de local del club a partir de este torneo. Y fue en el partido ante Juárez del sábado pasado donde el Guadalajara estrenó su nueva ‘casa’.

Sin embargo, había muchas dudas sobre quién iba a narrar los partidos, debido a que especuló con la posibilidad de integrar a Christian Martinoli y Luis García; también se habló de Xavi Sol. Al final, los encargados de comentar las acciones fueron Antonio Camacho y Paul Delgadillo en palco y Enrique Noriega y Fernando Giaccardi a nivel de cancha.

Lee también Richard Sánchez explotó por señalamientos de ser culpable de la ruptura de Mafershof y Paquideus

¿El Perro Bermúdez narrará los partidos de Chivas?

Hace un par de semanas, Enrique Bermúdez dio a conocer que su etapa en TUDN había culminado, debido a que Televisa había tomado la determinación de acabar con su filial en Miami.

El Perro Bermúdez era uno de los que transmitía desde la Unión Americana, por lo que mediante un mensaje en redes sociales se despidió de sus compañeros a los que les tocó el recorte, entre los que destacaba Iván Zamorano.

Es bien sabido que en 2022 el comentarista anunció que estaba en el ocaso de su carrera, por lo que el Mundial de Qatar sería el último que cubriría y que comenzaría la cuenta regresiva para su retiro.

Sin embargo, parece que ahora que no tiene trabajo en TUDN, el Perro Bermúdez decidiría trabajar para la competencia de Televisa, porque está sonando fuerte su llegada a Amazon.

El famoso comentarista estaría en la mira de la plataforma para narrar los partidos de local de las Chivas. Así lo comentó el periodista César Huerta, quien señaló que es una posibilidad, aunque no hay nada en concreto.

Hace unos días, el Perro Bermúdez se despidió de TUDN, ya que Televisa recortó a casi todo su personal de Miami. Foto: Especial

Lo que sí es un hecho, es que parece que la plataforma norteamericana está buscando un narrador que resulte atractivo para los aficionados, quienes vivirán su primera experiencia en Amazon Prime viendo futbol.

No obstante, cabe recordar que la relación entre Chivas y Televisa no terminó muy bien, ya que el equipo no renovó sus derechos de transmisión, lo que resultó en pérdidas millonarias para la televisora, en la que ha trabajado el Perro Bermúdez por muchos años.