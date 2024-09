Corría el minuto 90+2 de la Gran Final del Clausura 2027. Chivas tenía la ventaja en el marcador de 2-1 sobre Tigres, cuando se dio una jugada polémica de la que se habla aún hasta la fecha.

Ismael Sosa se metió al área y adelantó el balón, en ese momento Jair Pereira quiso despejar, pero el Chuco lo alcanzó a puntear el esférico, recibiendo una tremenda patada. Tras una serie de retobes, Luis Enrique Santander no marcó penalti y señaló un fuera de lugar. Minutos después, el Guadalajara se iba a coronar.

¿Qué dijo el Aris Hernández de Chivas?

Se han puesto muy de moda que los exfutbolistas incursionen en las redes sociales. Muchos han optado por los podcast, uno de ellos es Yosgart Gutiérrez, quien fuera portero de Cruz Azul, Pumas, Necaxa y Atlante.

Y su reciente invitado fue Edwin Hernández, jugador clave en la obtención del último título de Liga MX de las Chivas, quien entre muchas cosas, tocó el tema del polémico penalti que no le marcaron a Tigres en tiempo de compensación de la Final de Vuelta del Clausura 2017.

El Aris Hernández relató lo que vivió en esa jugada, ya que a pesar de que todo ocurrió en cuestión de segundos, sabía que Jair Pereira se había equivocado, por lo que ya visualizaba la pena máxima en contra de las Chivas.

“Jair (Pereira) le tiró un patadón a (Ismael) Sosa, pero un patadón. Cuando yo lo vi, dije: ‘no mames Jair, neta’… en ese momento dije: ‘qué pendejo, wey. No, ya faltaban dos minutos para que se acabe, no puede ser’. Si nos vamos al alargue, no sé si esos weyes (Tigres) nos hubieran chingado, pero ellos ya iban con otra euforia, el empatar, remontar, te da para querer ganarlo. Y uno ya está con ese tema de: ‘ya no quiero que me metan otro gol’.

¿Santander se equivocó en su marcación?

Por otra parte, Hernández relató que era evidente que Luis Enrique Santander, árbitro central de ese partido, no supo que marcar, por lo que al final señaló un fuera de lugar que resultó un alivio total para todos los jugadores de Chivas.

“Jair no necesitaba barrerse, ni nada, con que la hubiera punteado, no necesitaba pegarle ese patadón. Entonces dije: ‘ya la cagó este wey’, pero el pinche Santander, la verdad ni él sabe ni qué pitó, se llevó el silbato a la boca, levantó la mano y fuera de lugar. Me sacó de pedos, va para el otro lado”, dio en el podcast El Reportero.