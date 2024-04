El martes pasado, David Faitelson y Rafael Puente Jr. protagonizaron una cruenta batalla en la mesa de Línea de 4, misma que culminó con la ya histórica frase expresada por el periodista estrella de TUDN: 'Un pinche entrenador fracasado'. Ahora, todo indica que la frase podría estar cerca de la lógica, luego de que el director técnico sumara un nuevo fracaso en su carrera.

Puente del Río, que ha dirigido a equipos como Lobos Buap, Atlas y Pumas, además de haber sido auxiliar técnico de Ricardo 'Tuca' Ferretti en Bravos de Ciudad Juárez, suma únicamente un éxito en su carrera como DT, luego de que en en el Ascenso 2016-2017, llevara al equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la Primera División de la Liga MX.

Ahora, ha consumado un nuevo tropiezo, luego de fallar en sus intentos con los Rojinegros y con los Pumas de la UNAM, de donde salió de forma estrepitosa. Y es que Puente del Río fracasó con el Muchachos FC de la Kings League, equipo que contaba con jugadores como Jonathan Orozco y Emmanuel 'Tito' Villa.

El Muchachos FC cayó por marcador de 8-6 ante Galácticos del Caribe y quedó fuera de la definición por el título de la Kings League América.

¿Qué pasó entre Rafa Puente Jr. y David Faitelson en Línea de 4?

En la mesa de Línea de 4 del martes pasado, Rafael Puente y David Faitelson tuvieron una intensa discusión, que rayó en temas personales entre ambos.

"Pero, ¿Eso quién lo dice? Lo dice un pinche entrenador fracasado. La falta de respeto es tuya. ¿Quién es Rafa Puente? Rafita, Rafita, vete a dormir. Si me lo dijera alguien que realmente tiene un bagaje, una experiencia, que haya sido triunfador. No existes, no existes. Tú sí eres el valientito. No solamente fracasado, mediocre", expresó Faitelson, a lo que Rafa Puente Jr. respondió: "Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice.

