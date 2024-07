El técnico argentino y comentarista para la cadena TUDN, Ricardo Antonio La Volpe, luego de terminada la Copa América en la cual Argentina nuevamente repitió como campeón de la justa, quedó muy resentido por el nivel que dejo México y aseguró que él está dispuesto a regresar si es necesario para poner a la Selección en el lugar donde se merece.

Lee también España y Argentina se enfrentarán en la Finalissima ¿Dónde y cuándo se jugará?

¿Qué dijo Ricardo La Volpe de regresar al TRI?

Al ser cuestionado por el narrador, Andrés Vaca, si está dispuesto a tomar a la Selección de México una vez más, el bigotón respondió de manera contundente; “por supuesto que iría al cuerpo técnico si me invitan, para lo que pueda ayudar, yo le debo mucho a México”, señaló el experimentado futbolista.

El argentino que lleva años en la Liga MX, comparó durante la premiación el nivel que Argentina tiene con México, reconociendo que son puntos los que se tienen que mejorar.

“Tendrías que ser auxiliar de un gran técnico mínimo uno o dos años, aprender de varios, no es solo lo que enseñan en la escuela. Nos está faltando, no sé porque los equipos no piensan más ¿Por qué no generamos?”, detalló.

De momento la Selección de México no contará con Jaime Lozano como técnico y todo está listo para que Javier Aguirre sea quién lo sustituya en una tercera etapa al frente del TRI.