Ricardo La Volpe se ha convertido en la parte serie en las transmisiones de Televisa durante la Copa América. El Bigotón se ha encargado de desmenuzar tácticamente a cada uno de los equipos que le ha tocado narrar.

Y es bien sabido que el entrenado tiene un carácter serio, que usualmente no participa en los momentos de comicidad de la televisora. Sin embargo, en esta ocasión no pudo escapar de una broma que le hicieron.

¿Qué broma le hicieron a Ricardo La Volpe?

En más de una ocasión se ha acusado a TUDN de tener una campaña de desprestigio en contra de Santiago Giménez, por lo que usualmente lo atacan cuando le toca jugar en el cuadro Tricolor.

Es por ese motivo que Ricardo La Volpe quedó desconcertado cuando se dio cuenta de que Andrés Vaca, Miguel Layún y David Faitelon comenzaron a alabarlo. No obstante, lo que hizo explotar al argentino fue cuando dijeron que el Bebote era mejor que Julián Álvarez, delantero argentino del Manchester City.

“Julián Álvarez y Santi Giménez, es más Santi que Julián como centro delantero”, dijo un sarcástico Vaca a Faitelson, quien reviró: “Sí, lo que ha mostrado Santi Giménez en el Feyenoord, la cantidad de goles que ha metido, la condición, la personalidad, para mí le convierte en mejor futbolista, perdónenme, pero Julián Álvarez no existe a lado de Santi Giménez”.

Un incrédulo La Volpe no pudo contener las palabras ante los dichos de sus compañeros, por lo que no dudó en responderles de manera contundente: “Uno juega en el Manchester City de Inglaterra… A ustedes quién los entiende, en serio, me están volviendo loco. Mañana me tomo un tequila primero y después hablamos”.