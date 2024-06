El lunes por la noche, Brasil hizo su debut en la Copa América, donde se enfrentó a Costa Rica, escuadra que pintaba para ser la primera víctima del Scratch du Oro en la competencia que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Sin embargo, los sudamericanos carecieron de ideas para abrir a la zaga tica, por lo que al final tuvieron un inicio gris con el empate sin goles. Y por sorprendente que parezca uno de los más felices con este resultado fue Marc Crosas.

Lee también Norma Palafox explotó en contra del cantante Carin León: '¿Por qué te metes en mi vida personal?'

¿Qué indirecta lanzó Marc Crosas a David Faitelson?

Hace unos días David Faitelson y Marc Crosas protagonizaron una nueva pelea, tanto en pleno programa de Televisa como en redes sociales. El polémico comentarista se aventuró a decir que Brasil era uno de los candidatos para que se quedaran la Copa América.

Sin embargo, el español no estaba de acuerdo con su opinión, incluso ironizó con el hecho de que su compañero no conocía ni a cinco jugadores de la Verdeamarela, situación que claramente no le agradó al comunicador.

Es por ellos que luego de que pitaran el silbatazo final en SoFi Stadium de California, donde los brasileños dejaron más certezas que dudas, el exfutbolista aprovechó para lanzarle un certero dardo en redes sociales a Faitelson.

“Hola, David Faitelson, buenas noches. Hay que ver más futbol”, fue el mensaje que dedicó Marc a Faitelson, que de momento no ha reaccionado a la publicación como suele hacerlo.