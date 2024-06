David Faitelson parece que no ha hecho muchas amistades desde que llegó a Televisa, debido a que ha protagonizado ya varias peleas acaloradas con algunos compañeros, como Rafa Puente Jr. y Marc Crosas.

Sin embargo, parece que encontró en Miguel Layún y Ricardo La Volpe a las personas idóneas para tener una buena química en la pantalla, al grado de que ya van varias bromas pesadas que se hacen en plena transmisión.

Lee también Mario Carrillo afirma que Jaime Lozano es el “culpable” del bajo rendimiento de Santiago Giménez en Selección Mexicana

¿Qué le dijo La Volpe a Faitelson?

Al final de la transmisión del partido entre Brasil y Paraguay, cunado ya estaba todo definido, David Faitelson, Miguel Layún y Ricardo La Volpe comenzaron a bromear con el lugar al que iban a ir a cenar.

Layún señaló que Faitelson había propuesto un lugar de lujo, a lo que respondió el comentarista que no podía costearlo con los viáticos de periodista, que no se comparan con los de un futbolista.

“Tú dijiste que nos ibas a llevar a uno muy bueno. Yo te iba a llevar a otro restaurante, pero tú me dijiste ‘tengo uno espectacular y quiero ir ahí’”, señaló el exfutbolista.

“Pero acorde a nuestros viáticos, no a los viáticos del futbolista del América”, fue la respuesta que encendió al Bigotón, ya que ventiló que el único motivo por el que decidió trabajar en Televisa es por el dineral que le ofrecieron.

“David, pero ya tienes mucho dinero. ¿Sabes por qué me da risa lo que dice él? Porque se cree que la gente no sabe que, después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa y se cree que la gente no sabe que se vino a Televisa... no vino por chupetines, por unos caramelos vino… ¡Se vino por la plata!”, comentó la Volpe en plena transmisión.