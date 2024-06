Miguel Herrera decidió pausar su carrera como entrenador, ya que ahora está estrenando su faceta de analista de Fox Sports, donde ya ha dado de qué hablar en más de una ocasión.

Es bien sabido que el Piojo tiene un carácter recio, que suele ser directo y no tiene problemas para decir las cosas sin ningún tipo de filtro. Hasta ahora, el más afectado por eso ha sido Fernando Cevallos.

¿Por qué el Piojo Herrera insultó a Fernando Cevallos?

Ayer se hizo oficial la llegada de Erick Sánchez al América, por lo que André Jardine tendrá un lindo problema para encontrarle un lugar, debido a que el cuadro azulcrema tiene a muchos mediocampistas de calidad.

Y fue precisamente ese el tema de conversación en ‘La Última Palabra’ de Fox Sports, donde el Piojo Herrera y Fernando Cevallos protagonizaron un momento incómodo para sus compañeros, debido a que hasta insultos hubo.

Es más que obvio que la relación no es nada buena entre Cevallos y el Piojo, debido a que el polémico comentarista argumentaba que el Chiquito no tenía cabida en las Águilas, porque había mejores en esa posición, situación que hizo enfurecer al entrenador.

“El señor Cevallos está diciendo pura tontería, perdón, pero es obvio que (Sánchez) va a jugar ¿quién va a salir? Eso no importa, yo soy técnico, tú no, y me queda claro que eres un tipo que va a comentar siempre en una silla.

“Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres, por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba… Si no, te da la cabeza para pensar eso es tu rollo. Pedazo de tonto”, comentó.

“Pedazo de tonto”

Diario todos lo pndejean al chaparro.😂😂

📹 @FOXSportsMX pic.twitter.com/Uq27vNlDab — Los Líderes (@_los_lideres) June 29, 2024

¿Cómo reaccionó Cevallos?

Parece que Fernando, quien está acostumbrado a la controversia, no se esperaba esa respuesta, por lo que de inmediato cambió su semblante y lee pidió a Miguel Herrera que no lo insultara.

“A ver, nada más sin insultos Miguel, por favor. Si quieres podemos debatir, pero sin insultar, por favor”, dijo Cevallos.