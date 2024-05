Jorge Pietrasanta y Ricardo Peláez protagonizaron una pelea durante el noticiero nocturno de Futbol Picante, después de que el exdirectivo de Chivas le reclamó al comentarista por haber "insinuado que era asesor de Juan Carlos Rodríguez", actual comisario presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Futbol o del comisionado. Y te contesto muy breve. ¿Estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisión al mismo tiempo? Se me hace poco profesional, poco ético. ¿Piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar aquí en ESPN?", comentó Peláez.

Jorge, por su parte, comentó que lo único que quería saber era si tenía buena relación con la "Bomba" Rodríguez.

"Te pregunté si tenías una relación con él, si conocías parte de ese proyecto", apuntó Pietrasanta, mientras que Peláez dijo: "Ya te contesto yo que no, directamente. Se ve que no me conoces bien, eso es lo único que quiero decir".

Pietrasanta le pidió a Peláez que no se enojara ni descalificara a los periodistas: "No te empieces a acelerar porque luego tratas a la gente con 'estúpido' y te aceleras y caes muy bajo. Tú a mí tampoco me conoces, wey, entonces no me vengas a decir cosas que de mí que ni sabes", declaró el narrador.

