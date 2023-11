Ricardo 'Tuca' Ferretti es uno de los técnicos más exitosos, pero también con mayor carácter en la historia del futbol mexicano, con grandes corajes recordados en su historia como director técnico con Chivas, Pumas, Tigres y Selección Mexicana.

En el primer encuentro del Play-In entre Atlético de San Luis y León, Jurgen Damm anotó uno de los goles para que los potosinos accedieran a la Liguilla, y lo celebró como Cristiano Ronaldo, haciendo el famoso 'Siuu', ante esto, el atacante declaró que dejó de hacer el festejo debido a que Ferretti lo multaba por realizarlo.

¿Qué dijo 'Tuca' Ferretti sobre el festejo de Jurgen?

En Futbol Picante, el exdirector técnico pudo explicar lo que Jurgen acusó ante las cámaras, explicando la razón de la multa al atacante cuando lo dirigía en Tigres.

"No lo multé por 50 mil pesos por el festejo. Porque sacó la camiseta, festejó, sacó la camiseta, lo amonestaron y ahí lo multé. Porque en mi equipo amonestado por reclamar o por tonterías, pagas. Un jugador nada más entiende una cosa, en el bolsillo. ¿Por qué no dije que yo le entrené 500 veces recortar y patear de zurda? Ahí sí no dice nada, verdad", explicó Ferretti.

Bajo la dirección del 'Tuca' Ferretti, Jurgen Damm se coronó cuatro veces con Tigres, en 2016, 2016, 2017 y 2019, además de disputar la Final de la Copa Libertadores, donde cayeron ante River Plate.