La NFL tiene grandes jugadores como Patrick Mahomes, Joe Burrow, Christian McCaffrey, Jalen Hurts, entre tantos otros, pero quien se lleva los reflectores las últimas semanas, y seguramente el resto de la temporada, es Travis Kelce, por hacer oficial su relación con la cantante estadounidense Taylor Swift.

Sin lugar a dudas, son la "pareja del momento". Las cámaras en las transmisiones buscan a la súper estrella pop en alguno de los palcos y en redes sociales, las 'swifties' buscan cómo introducirse al mundo del futbol americano para conocer más al menor de los hermanos Kelce.

Sin embargo, no son la única pareja que llamó la atención en la NFL. A lo largo de los años, grandes figuras y celebridades se han enamorado de jugadores de futbol americano.

No todas terminaron en buenos términos, pero a continuación, haremos un repaso por las grandes relaciones que supo tener la liga.

RELACIONES AMOROSAS ENTRE FAMOSOS EN LA NFL

- Travis Kelce y Taylor Swift

Como se mencionó anteriormente, la pareja del momento. El jugador de los Chiefs de Kansas City confesó en un podcast que conduce con su hermano Jason, que fue a verla a varios conciertos y que intentó regalarle unos 'brazaletes de la amistad', típicos del fandom swiftie, con el número de teléfono en uno de ellos, con el afán de que Taylor lo contacte.

Algunas semanas después, la protagonista de 'The Eras Tour' fue al 'Arrowhead Stadium' para ver a Travis jugar, e incluso se filtraron imágenes donde están abrazados en una fiesta post partido.

- Tom Brady y Gisele Bündchen

El exmariscal de campo de los New England Patriots y de los Tampa Bay Buccaneers estuvo casado por 13 años y tiene dos hijos con la famosa modelo brasileña.

No obstante, el máximo ganador de Super Bowls en la historia terminó por divorciarse de Gisele.

- Reggie Bush y Kim Kardashian

Hace 16 años, una de las modelos más famosas del mundo, integrante del programa Keeping Up With The Kardashians, mantuvo una relación amorosa con un corredor de los New Orleans Saints, Reggie Bush.

- Tony Romo y Jessica Simpson

El legendario mariscal de campo de los Dallas Cowboys llegó a casarse en 2014 con la famosa cantante estadounidense.

Se separaron a raíz de un correo de Jessica con el artista John Mayer, con quien según Tony Romo le eran infiel. Además, la afición de los Vaqueros comenzó a llamar 'Yoko Romo' a Simpson por los malos resultados en el tiempo que duró su relación.

- Hank Baskett y Kendra Wilkinson

El exreceptor de los Colts de Indianapolis estuvo en pareja con la exmodelo de Playboy, una de tres novias que tuvo el empresario Hugh Hefner.

Tuvieron dos hijos, pero hace unos años se divorciaron.

