El tenista español Carlos Alcaraz consiguió por primera vez conquistar el Ronald Garros, luego de superar al alemán, Alexander Zverev en un emocionante duelo que tuvo una duración de 4 horas y 19 minutos.

El español que se encuentra en el puesto número tres del ranking de la ATP, vivió uno de los de los duelos más largos del Abierto de Francia pues se llevo hasta los cinco sets (6-3, 2-6, 5-7, 6-1y 6-2).

Lee también: Guillermo Ochoa rechaza jugar con un equipo europeo

¿Cuál fue el mensaje de Carlos Alcaraz que lo hizo llorar?

Al momento de recibir el trofeo que lo consagró como campeón del Roland Garros, las lágrimas del tenista español aparecieron y en sus primeras palabras felicitó a su rival y luego al publico que lo hizo sentir en casa durante todo el torneo.

“Quiero felicitar a Sascha, por haber hecho un gran torneo y demostrar un gran nivel, se que siempre lo das todo y se por todo lo que has pasado, pero siempre entregas todo. Sé que pronto ganaras un título de Grand Slam”, dijo.

“Quiero agradecer a toda la gente que me rodea. Todos en mi equipo me ayudaron de corazón para que yo pueda crecer, son una verdadera familia para mi por ayudarme en momentos difíciles. De pequeño salía corriendo para ver este torneo y ahora me toca ganarlo”, abundó.

Para la siguiente semana se espera que haya cambios en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales en donde se espera que el español pueda llegar el puesto número dos quedando muy cerca del uno que sigue manteniendo el serbio Novak Djokovic.