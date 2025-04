El pasado 19 de abril, en plena previa a Wrestlemania 41, la WWE anunció la adquisición de la empresa mexicana Lucha Libre AAA. La noticia conmocionó al mundo del deporte de las llaves y contrallaves.

A casi una semana de la noticia, el director de talento de la empresa mexicana rompió el silencio en vías de desmentir los rumores alrededor de la adquisición de la que es casa. Molesto con lo que ha leído en redes sociales y páginas especializadas, el exluchador, Latin Lover, salió a aclarar la situación.

Los medios aseguraban que la compra de Triple A — estimada en 50 millones de dólares, según reportes — respondía a una crisis financiera por parte de la empresa fundada por Antonio Peña. No es así; al menos así lo asegura Latin Lover.

“Las páginas de lucha libres dicen, ‘Ahora ¿qué va a pasar con Latin?’ se vendió porque había números rojos”, dijo el director de talentos de AAA en una entrevista reciente. “Los de números rojos, soy honesto, nunca vi números rojos. Nunca vi ni siquiera tres cuartos de plaza a su capacidad”.

¿Qué piensa Latin Lover realmente de la compra?

Al exluchador no le importan mucho las cifras y prefiere enfocarse más en la oportunidad que puede generar con su materia prima laboral: los luchadores.

“Realmente a mí no me importa (la supuesta cifra de la compra). Yo les digo a mis compañeros luchadores: ‘si tú te pones abusado, vas a ver esto como una gran oportunidad’. ¿Por qué? Porque cuántos luchadores mexicanos no han buscado el sueño americano, no han buscado estar en la empresa más grande a nivel mundial que es la WWE”, relató el directivo de 57 años.