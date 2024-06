En un incidente que ha sacudido las redes sociales, el luchador mexicano Charly Manson ha sido objeto de severas críticas después de un acto de extrema rudeza hacia la mascota icónica de Tinieblas Jr., Alushe.

En el video viralizado, se puede observar claramente cómo Manson, en un movimiento premeditado, agarra a Alushe del esquinero del ensogado y lo lanza violentamente hacia el centro del ring, haciendo que la diminuta figura caiga de cabeza contra la lona.

Inmediatamente después de la acción de Charly Manson, su compañero de esquina ruda, Electroshock, verificó el estado de Alushe, añadiendo tensión y preocupación entre los asistentes a la función, quienes le gritaron de todo al marrullero.

La escena, aunque breve, ha provocado una oleada de indignación entre los usuarios de redes sociales y aficionados a la lucha libre, quienes no tardaron en expresar su repudio hacia la acción de Manson.

Aunque no se ha detallado la fecha exacta del suceso, esto no ha impedido que el video se vuelva viral, amplificando las críticas y comentarios hacia Charly Manson. Los usuarios han destacado el exceso de brutalidad y la falta de consideración hacia Alushe, quien es no solo una mascota, sino también un símbolo entrañable para muchos seguidores del mundo de la lucha libre en México.

"No manches que cu... no es la misma fuerza ni el mismo peso que gandalla", "Qué se puede esperar de un pseudo luchador que estuvo preso por asesinar a un policía", "Mi papá cuando el perro se come algo que no debe", "Eso pasa cuando un luchador no tiene recursos para hacer su trabajo, mediocre siempre lo ha sido este luchadorcillo de quinta", "Pobre alushe parecía piñata. Mal pedo", fueron algunas de las frases en contra de Manson.