El miércoles se conoció que el extenista David Nalbandian fue denunciado por su reciente expareja, la modelo Araceli Torrado, una modelo rosarina, de 29 años, que lo acusó de acoso y hostigamiento. También, afirmó que el deportista colocó una cámara en un departamento que compartían con el objetivo de controlarla y saber qué hacía.

La joven, que estaba en una relación con el cordobés desde principios de este año, es además influencer y locutora. El vínculo entre ambos se hizo público en febrero, cuando fueron al Teatro Gran Rex a ver la obra Casados con hijos, a dos meses de que se confirmara su separación de Victoria Bosch, la madre de sus dos hijos y con quien estuvo casado 22 años.

En su cuenta de Instagram, donde no publicó fotos con su ahora exnovio, Torrado tiene más de 200 mil seguidores y en la descripción remarca que se dedica a la “locución y al periodismo”. Hasta 2021, había sido pareja del exfutbolista y actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, con quien convivió.

La modelo ahora está a la espera de que la Justicia contravencional porteña investigue y dicte medidas de protección hacia ella, después de que el extenista reconociese haber instalado el dispositivo en la casa en la que convivían en la ciudad de Buenos Aires.

Según informó el abogado Martín Olari Ugrotte, la denunciante fue asistida por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo desde fines de julio de este año. En ese momento contó que los primeros meses del noviazgo habían sido buenos, mientras sus encuentros se alternaban entre sus domicilios de Rosario y Córdoba, pero que el vínculo comenzó a tensionarse cuando ella decidió mudarse a la Capital Federal.

La víctima narró que, cuando empezaron a vivir juntos, comenzó a hostigarla y a tratar de controlar su vida social. En junio de este año, la joven encontró una cámara de vigilancia con capacidad para transmitir en tiempo real oculta en la ventilación del departamento que compartía con Nalbandian, quien luego le confesó ser el responsable de ese dispositivo a través de una conversación de WhatsApp. “¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, le dijo.

Frente a la trascendencia del caso, la joven utilizó las redes sociales para expresarse sobre el tema y agradecer por el acompañamiento en estas circunstancias. “Ante las consultas que estoy recibiendo, por lo hechos de los cuales resulté víctima, y que tiene como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, escribió en una historia de Instagram.

Mensaje de Araceli Torrado sobre las acusaciones a David Nalbandian

