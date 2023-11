Julián Quiñones, en cuatro torneos con el Atlas, encontró su mejor versión futbolística en el futbol mexicano, sobre todos gracias al bicampeonato, con lo que despertó el interés de varios equipos de la Liga MX.

No obstante, América fue el equipo ganón, ya que para el Apertura 2023, se convirtió en su fichaje bomba, lo que le ayudó a ser considerado por la Selección Mexicana luego de culminar su proceso de naturalización.

¿Tigres intentó fichar de nuevo a Quiñones?

El torneo pasado, Diego Cocca fue elegido para sustituir a Miguel Herrera en el banquillo de los Tigres, pero duró muy poco antes de aceptar la propuesta del Tri. No obstante, según Julián Quiñones, el entrenador lo intentó llevar de nuevo a la ‘U’.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir, porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás", comentó el seleccionado nacional a TUDN.

¿También rechazó invitación de Gignac?

Por otra parte, el atacante de las Águilas aseguró que recibió una llamada de André-Pierre Gignac para que fichara con Tigres, pero decidió negarse, ya que su relación con la fanaticada de la UANL no es la mejor.

"De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, finalizó.