Durante el juego de Miami Heat frente a los Washington Wizards, partido que forma parte de la temporada regular, celebrado en la Ciudad de México tuvo la presencia de Jaime Jáquez Jr., el basquetbolista es el único mexicano que se encuentra en la liga de basquetbol de los Estados Unidos.

Lee también Atlante se mantiene en dudas por no saber dónde jugará su juego ante el Tampico Madero

¿Qué hizo Jaime Jáquez que le molesto a la gente?

Debido a su ascendencia el jugador de 23 años que nació en Irvine, California, Estados Unidos, no habla español, según lo informan sus propios compañeros.

Muchos mexicanos aplauden que es el único mexicano que milita en la NBA, además de que es una de las figuras del Miami Heat, pero se llevó las criticas de parte de los aficionados que acudieron al juego por no cantar el himno de México.

Previo al arranque del partido se entonaron los himnos de Estados Unidos y el de México, cuando fue el turno del himno de nuestro país el jugador guardo silencio.

Comentarios como, “no se sabe el himno, no es mexa”, “no lo considero mexicano”, “entiendan no es mexicano”, “ya dijeron que no es mexicano”, fueron algunos de los comentarios.