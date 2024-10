El boxeador mexicano y ganador de la medalla olímpica de plata en los Juegos Olímpicos del París 2024, Marco Verde, se dijo estar tranquilo sobre su futuro como peleador profesional, asegurando que está a unos pasos de dar ese salto de calidad y posiblemente para el mes de diciembre, tenga noticias de un posible rival.

Durante la entrega de reconocimientos que recibieron los medallistas en los pasados Juegos Olímpicos de París por parte de uno de los patrocinadores del Comité Olímpico Mexicano, Marco Verde habló sobre su futuro, en el cual se siente respaldado por su familia y su equipo de entrenamiento sobre la decisión que tome.

“Estoy esperando porque sé que todavía se puede hacer amateur y profesional, hay que ver que ocurre con Los Ángeles 2028, pero realmente tengo las ganas de poder trascender en el boxeo profesional”, destacó.

El boxeo para los próximos Juegos Olímpicos podría quedar excluido provisionalmente por parte del Comité Olímpico Internacional, por lo cual podría ser otro factor que tome en consideración el púgil mexicano para enfocarse como profesional.

“Creo que después de conseguir la medalla de plata, estoy consciente de que tengo madera para llegar a lo más alto del boxeo y sé que es paso a paso. Sobre la decisión de excluir el boxeo de los Juegos Olímpicos también es feo, porque si me voy, las generaciones que vienen atrás de mí no podrán participar”, describió.

El boxeador del Mazatlán, Sinaloa, también aprovechó para dejar en claro que Eddy Reynoso será su representante, pero él continuará trabajando con su actual equipo de trabajo: “Eddy tiene una visión muy grande para sus boxeadores, a mí me ofreció una carrera de 10 a 15 años en el boxeo y es algo que compartimos por eso lo elegí. Además, el sabe cuidar muy bien a los peleadores, él va ser mi manager, mi representante, pero sí seguiré con mi entrenador Radamés Hernández y entrenando en Sinaloa”.

Sobre su incursión al ámbito profesional, también agradeció el interés de algunos exboxeadores olímpicos que lo han aconsejado y dijo que ha tomado en cuenta cada comentario.

“Tengo a mi papá, creo que tengo el mejor ejemplo, y si he hablado con otros boxeadores, entiendo qué hay un cambio, no me apresuro, por ser medallista no voy a pelear un título mundial en la primera pelea y de ahí me voy a forjar”.

El "Green" dijo que sentirse interesado en pelear él categoría medio, ya que el superwélter es un peso que no lo llega a dar y espera que para el mes de diciembre pueda dar más noticias de cuándo será su debut de manera profesional.

Marco finalizó diciendo que su llegada al boxeo profesional será complicada, ya que no quiere nada reglado por lo cual en cada pelea garantiza entrega como lo hizo en la pasada justa olímpica.

Marco Verde espera el título de los Dodgers de Los Ángeles

El boxeador mexicano también dijo ser amante del béisbol, por lo cual ha estado muy de cerca observando los juegos de la Serie Mundial de Béisbol que disputan los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, donde espera que el equipo angelino pueda coronarse en el quinto juego.

“Mis Dodgers van increíble, ayer les dimos una chanza de que tienen posibilidad, pero van a ganar mis queridos Dodgers”.