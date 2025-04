La noche de este domingo 6 de abril, la Arena Ciudad de México fue testigo de la lucha de apuesta donde el Hijo del Santo puso en juego la incógnita en unos de sus últimos compromisos de su gira de despedida.

En la batalla estelar el Heredero de la Leyenda Plata expuso la tapa ante gladiadores de gran calibre como L.A. Park, Fuerza Guerrera, Último Dragón y Misterioso Jr. siendo el 'Rey del Yogur' el que dio a conocer el rostro.

El gladiador rudo dijo llamarse José Luis Hurtado Soto, originario de Torreón, Coahuila; sin embargo, algún sector de la afición no quedó conforme con el resultado y comenzó a gritar por unos segundos la palabra "Fraude".

El hecho no pasó desapercibido por el hijo de Rodolfo Guzmán, quien tomó el micrófono para responder a sus detractores. Incluso amenazó con despojarse de su máscara.

"Hay muchos detractores, pero no me van a hacer enojar, aquí no hay fraude , señores. Y si quieren me quito la máscara", dijo el plateado a través del micrófono.

En el acto, Último Dragón y Santo Jr. evitaron que el ganador de la contienda se descubriera el rostro ante la mirada del respetable.

Luego de ese momento de tensión, el resto del cartel que participó en la función subió al encordado para despedir al Hijo del Santo, mientras el otro sector de la gente, el que sí quedó contento, aplaudía mientras de fondo sonaban "Las Golondrinas".

