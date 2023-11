Jeanie Buss, presidenta de Los Ángeles Lakers, tuvo una entrevista con Graham Bensinger, en la que hizo impactantes revelaciones.

Buss reveló que durante un descanso en una reunión, fue manoseada, exponiendo los desafíos que enfrentó en la NBA. Esta acusación expone la falta de seguridad y el trato hacia las mujeres en el entorno de la liga.

Mencionó que este desafortunado hecho la tomó por sorpresa y le generó una pérdida momentánea de confianza; reveló también que experimentó vulnerabilidad y planteó preguntas sobre la igualdad de género en un lugar que ha sido dominado por hombres.

“Mientras estábamos esperando, tomando un descanso en una reunión y todo el mundo estaba haciendo cola para el buffet durante la pausa del almuerzo, alguien me agarró el trasero. Me di la vuelta y me quedé muy sorprendida. Fue como, de nuevo, si no tuviera la confianza que mi papá puso en mí”.

