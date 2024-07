Durante una charla reciente en el podcast 'Luchando por tus sueños', que conduce el gladiador Latin Lover, el exluchador Sangre Chicana reveló un impactante secreto sobre un incidente que ocurrió durante una gira de lucha libre en el norte de México, donde estuvo involucrado Octagón y que casi termina en tragedia.

Lee también El gladiador Cibernético explotó en contra del nepotismo que abunda en la lucha libre mexicana

Según las palabras del 'Amo del Escándalo', durante esta gira con elementos que militaban en ese entonces dentro de la empresa Triple A, una joven de aproximadamente 18 años de edad estuvo apunto de perder la vida debido a una mala broma.

El relato de Sangre Chicana ubica el incidente en un hotel de Jiménez, Tamaulipas, donde se hospedaba el grupo de luchadores, incluidos gladiadores de la talla del Perro Aguayo y Cibernético.

¿Qué fue lo que ocurrió con Octagón?

Mientras se encontraban en la alberca del hotel, la situación de descanso pronto se tornó en una situación de tensión.

El también apodado 'Pocho Maldito' recuerda que él y Perro Aguayo estaban en la zona baja de la alberca cuando vieron al Cibernético llegar con un grupo de mujeres que querían tomarse fotos con los luchadores.

En algún momento de jugueteo y bromas, el luchador Luxor y Octagón realizaron una broma a una joven que no sabía nadar y que casi pierde la vida segundos más tarde.

“De repente se ponen por donde estaba lo hondo, y sale el compañero Luxor y Octagón, y traían cargada a una muchacha de unos 18 años y ella les decía: ‘No me vayan a aventar, por el amor de Dios, no me avienten, yo no se nadar’. Cuál fue nuestra sorpresa que la aventaron con todo y ropa”, dijo Chicana.

El padre de la luchadora Hiedra nadó hacia donde estaba la joven para ayudarla. Mientras que Maravilla Azteca, un luchador local de Monterrey, también se sumó al rescate.

Sin embargo, cuando Maravilla Azteca intentó ayudar, la joven lo abrazó de manera tan desesperada que impidió que él pudiera salir del agua.

Finalmente, Sangre Chicana y Maravilla Azteca lograron sacar a la joven a la superficie, permitiéndole tomar aire y recuperarse.

Tras asegurar que la joven estuviera a salvo, Chicana expresó su enojo hacia Octagón y Luxor por su acto. “Yo me acuerdo que salí insultando a Octagón y al otro”, dijo Sangre Chicana.