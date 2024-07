El gladiador Cibernético es un caso raro en la lucha libre mexicana, ya que, sin pertenecer a una dinastía familiar, se convirtió en una de las máximas figuras del pancracio, el deporte de más nepotismo en México, según su percepción.

En la lucha libre mexicana es una tradición que los padres famosos, como El Santo y Blue Demon, las dos máximas figuras del país; le hereden a sus hijos su nombre para continuar el legado.

Esto permitió que El Hijo del Santo y Blue Demon Jr. desarrollaran sus carreras con la misma máscara, traje, colores y llaves que hicieron leyendas a sus padres, por lo cual muchos promotores los contrataron para, independientemente de su calidad, tomen papeles protagónicos en las funciones.

¿Qué fue lo que dijo el Ciber al respecto?

"La lucha libre es el deporte con más nepotismo en México; las dinastías familiares tienen tercera y muchas veces hasta cuarta generación. Es difícil si estas fuera porque a los otros la familia siempre los va a proteger", explicó el Main Man a EFE.

"Cuando no tienes familiares debes buscar que la familia luchística te adopte. Debes portarte bien y mostrar cualidades; no ser prepotente, llevarte bien con las personas indicadas y escuchar consejos. Así te van a ayudar", añadió Cibernético.

¿Cómo inició el Cibernético en la lucha libre?

El apodado 'Dios de la lucha libre' se acercó al pancracio desde niño, cuando su papá lo llevaba al Toreo de Cuatro Caminos, un recinto en los límites de la Ciudad de México, que vivió una época dorada por la lucha libre en la década de los años 70 y 80.

Lo que sedujo al 'Main Main' de la lucha libre fue la energía de los aficionados y cómo ello impulsaba a los luchadores como Canek, uno de sus ídolos, quien se convirtió en uno de sus maestros.

Cibernético se entrenó con Tigre de Oro, Ebano Ruiz y Ray Mendoza, patriarca de la Dinastía Imperial, una de las más icónicas de México. Junto a Canek, le vieron cualidades para ser un gladiador y promovieron su carrera.

A pesar de que sufrió para ganarse un lugar sin pertenecer a algún linaje, el mexicano se convirtió en una de las principales figuras de la empresa AAA, una de las dos más importantes de México, que hace casi 90 años trajo este deporte al país.

"Hay luchadores a los que les pesa el nombre del papá y es preferible que hicieran su carrera con otro nombre para construir su propia historia. Para ellos es difícil porque toda su carrera los comparan y les llegan comentarios negativos de la afición y de rivales, aunque ellos no tendrán tantas trabas para ascender", mencionó el Ciber, quien con más de tres décadas de carrera, ganó popularidad al actuar en el cine y en la televisión.

No obstante, a pesar de no haberse beneficiado de la ayuda de la familia, dice estar a favor del nepotismo: "Estoy a favor del nepotismo, no solamente la lucha libre. Si tuviera un puesto político y pudiera ayudar a mi mamá o un hermano para darles trabajo, lo haría. Es normal y está bien porque ves por tu familia, está mal cuando la misma familia hace mal uso de ello. Cada quien va a ver por su familia antes que por la gente".

Sin embargo, descartó heredar su nombre a algún familiar.

"Ni a un hijo le daría mi nombre porque el nombre lo hice yo. A lo mejor sí lo voy a ayudar, pero que él haga su propio personaje para que luego no me eche la culpa si fracasa o manche mi nombre", dijo.