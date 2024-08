La tenista estadounidense Coco Gauff, número 2 del mundo, confesó este jueves que cree que podría haber sido una atleta olímpica, participando en carreras de 400 metros, y que le gustaría participar en competiciones de atletismo al final de la temporada de tenis.

Gauff, que este jueves derrotó a la china Yuan Wang en dos set (6-4 y 6-4) en el WTA 1000 National Bank Open de Toronto, dijo durante una rueda de prensa que no sabe si habría sido tan buena en atletismo como en tenis pero que está segura que podría haber llegado a los Juegos Olímpicos.

"Siento que podría haber sido, no sé si sería tan buena en atletismo como en tenis, pero tengo la fuerte sensación que si hubiese entrenado podría haber sido una atleta olímpica. Puedo decir eso del atletismo porque lo hice muy bien en la escuela", declaró.

"Nunca fui a un sólo entrenamiento y gané todas las carreras excepto dos", añadió la tenista estadounidense, actualmente número 2 del mundo.

Gauff, de 20 años de edad, afirmó que el 400 metros habría sido su carrera y que aunque le han dicho que sería buena en los 400 metros vallas, la tenista admitió que los obstáculos le dan "miedo".

Lee también Prisca Awiti cumplió su sueño, pero también el de su hermano

"Definitivamente 400 metros o más habría sido lo mío. Me gustaría que hubiese pasado. Incluso he hablado con mi padre para competir en algunas reuniones locales de atletismo cuando se acabe la temporada de tenis sólo para divertirme y ver cómo me va", señaló.

"Creo que lo quiero hacer. Quizás correr una carrera tras la temporada de tenis. No me puede hacer daño. No entrenaría mucho pero ver cuál sería mi crono sería muy chulo", concluyó.

Gauff, que participó en los Juegos Olímpicos de París donde alcanzó la tercera ronda hasta caer derrotada por la croata Donna Vekic, también señaló que fue una gran experiencia personal participar en la competición y compartir la experiencia con otros atletas.

"Hubo tanta gente con la que hablé. Definitivamente es inspirador. Y ver como todos ellos tuvieron sus momentos bajos y fueron capaces de sobrepasarlo, pasando por diferentes desafíos mentales y físicos. Me inspira y pone en perspectiva mi edad porque muchos de ellos tienen entre 24 y 27 años", dijo.

"Pone en perspectiva cuando quieres que las cosas pasen al momento. Así que al hablar con ellos y escuchar sus historias he aprendido a confiar en mi entrenamiento y el viaje", concluyó.