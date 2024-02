En la década de los noventa, un joven canadiense se convirtió en una de las principales caras de la lucha libre. Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido en los encordados como el Vampiro, fue toda una sensación entre niños, hombres y, principalmente, mujeres.

El Vampiro Canadiense no sólo fue figura en el ring, además abrió camino en la farándula, donde fue portadas de revistas y constantemente se le relacionaba con estrellas del espectáculo. Actualmente en el ocaso de su carrera, está en la gira del adiós.

¿Qué le pasó al Vampiro Canadiense?

Una de las principales características del Vampiro Canadiense fue su imagen ruda, gótica lleno de tatuajes, que hacen pensar que un personaje como él jamás se encontró a alguien que quisiera meterse en su contra.

Sin embargo, el luchador reveló un trágico detalle de su infancia, el cual dejó sin palabras a Latin Lover cuando la estaba escuchando, porque a pesar de su larga amistad, su compañero nunca había revelado ese lamentable pasaje de su vida: haber sido víctima de abuso sexual.

“Sufrí un abuso sexual de mi vecino cuando yo tenía siete años y otro en la escuela… Hay un trauma muy grande y estaba llegando a una edad cuando empecé a reaccionar con mucha violencia en la escuela.

“Tenía como 11 o 12 años cuando me mandaron con el padre, porque era escuela católica y ahí sufro mi segundo asalto. Era algo terrible que me costó años y años de sufrimiento para esconder eso, pero llegó un momento en mi vida cunado digo que esas experiencias son valiosas, porque hay gente que no tiene voz. Y no me afecta en ninguna manera, porque yo he visto la ayuda que he brindado a la gente con este tipo de historia, hablando en público sin miedo”, comentó el gladiador canadiense en el podcast ‘Luchando por tus sueños’.

Habla sobre su abuso en el minuto 5