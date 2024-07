El nadador mexicano, Miguel de Lara, no tuvo la mejor de las suertes en su primera participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que fue descalificado en la prueba de los 100 metros masculino pecho.

De Lara finalizó en el segundo puesto de la Serie 2 con un tiempo de 1:00.14, por detrás del islandés Anton Mckee. Sin embargo, al salir de la alberca, se percató de que fue descalificado, y ese segundo puesto fue para Jadon Wuilliez de Antigua y Barbuda, situación que lo desconcertó.

"No lo entiendo, (tengo) confusión y enojo, voy a buscar una explicación ", indicó el atleta de 29 años, tras enterarse de lo sucedido.

En un inicio, no se sabía el motivo por el cual se dejó fuera a Miguel de las semifinales, con el paso de los minutos se señaló que fue por una patada (de delfín) que no está permitida, aunque para el mexicano no hubo tal.

Aparentemente está patada en los 100 metros pecho descalifica a Miguel de Lara después de quedar 2o en su heat eliminatorio. #swimming #Paris2024 pic.twitter.com/NOSzXtH1WU — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) July 27, 2024

"No entiendo por qué, repaso la prueba en mi cabeza, todo lo que haya salido mal, ha salido mal", agregó el lagunero.

Esta descalificación sin duda perjudica al tricolor, aunque no se despide de París 2024, por el contrario, le falta la prueba de los 200 metros pecho que es su especialidad y en la cual obtuvo la marca A que le permitió asistir a este evento deportivo.

"A sacudirnos para la (competencia) de 200 metros el 30 de julio", advirtió de Lara.

Miguel reveló que, estos días en la Villa Olímpica, no han sido sencillos porque no contar con aire acondicionado complica las noches, aclarando que no es un pretexto para el resultado de hoy, sólo contó su experiencia.

"Los aires en la villa no funcionan y tenemos que dejar la ventana abierta, tengo 8 piquetes de mosquito en la cara y no pude dormir, pero así es esto", finalizó.