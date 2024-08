Alejandra Valencia atraviesa por un momento de preocupación y descontento tras la reciente reducción en su beca deportiva por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La medallista de bronce por equipos en la disciplina de Tiro con Arco en los Juegos Olímpicos de París 2024 expresó su tristeza y frustración en redes sociales, denunciando el recorte de su beca justo después de alcanzar una destacada hazaña olímpica.

Valencia compartió su experiencia en su cuenta de X, antes Twitter. En un mensaje contundente, reveló que al acudir a firmar la documentación relacionada con su beca, se enteró de que el monto de su apoyo económico había sido reducido.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió la atleta, transmitiendo su sorpresa y molestia.

La situación de Valencia refleja una preocupación más amplia sobre el apoyo a los atletas mexicanos que han logrado destacarse en competencias internacionales.

La reducción de su beca se produce en un momento en el que la arquera debería estar enfocada en su preparación y en mantener su rendimiento al más alto nivel. Valencia ha señalado que, a pesar del recorte, continuará pagando a su preparador físico y psicóloga para seguir mejorando y alcanzar nuevos objetivos en su carrera.