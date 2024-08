En los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, Simone Biles continuó cimentando su estatus como una de las mayores gimnastas de todos los tiempos, al ganar tres medallas de oro y una de plata, elevando su impresionante colección a once preseas olímpicas.

Sin embargo, tras el resplandor de su éxito, una nueva capa de su vida personal ha captado la atención pública.

Su madre biológica, Shanon Biles, ha reaparecido tras los juegos para pedir perdón y buscar una reconciliación con su hija.

¿Por qué pidió perdón la madre de Simone Biles?

Shanon Biles, de 52 años, desapareció de la vida de Simone cuando la gimnasta tenía apenas seis años.

La razón de su ausencia estuvo profundamente vinculada a sus problemas con la adicción a las drogas, lo que le impidió desempeñar un rol estable en la vida de sus hijos. La adicción de Shannon la llevó a tomar decisiones difíciles y dolorosas, incluyendo su abandono temporal de Simone y sus hermanos.

En una charla con el medio Daily Mail, Shanon reveló el profundo arrepentimiento que siente por el impacto que sus acciones y adicciones tuvieron en la vida de su hija. Explicó que, en su momento, no estaba en condiciones de cuidar de sus hijos y que el abuelo de Simone, Ronald, decidió que era mejor para ellos no tenerla en sus vidas de manera intermitente.

"Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo y mi padre no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien", explicó la madre de la multimedallista olímpica en su entrevista con Daily Mail.

'Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando a que ella y (su hermana menor) Adria vuelvan. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante", dijo Shanon con la esperanza de que el tiempo y la comprensión puedan abrir una puerta a la reconciliación.

La aparición de Shanon Biles y su petición de perdón llegan en un momento de gran éxito para Simone, contrastando su triunfo olímpico con las duras pruebas personales que ha enfrentado.