Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido un evento repleto de emociones, pero también de polémicas. Una de las más resonantes ha sido la contaminación del río Sena, el escenario de la competencia de aguas abiertas. Este emblemático río, que atraviesa la ciudad de París, ha sido objeto de intensas críticas y preocupaciones debido a la calidad del agua, una situación que ha alcanzado un nuevo pico de atención tras las declaraciones de la nadadora húngara Bettina Fabian.

¿Qué descubrió Bettina Fabian en el río Sena?

Bettina Fabian, una joven nadadora de 19 años, participó en la prueba femenina de aguas abiertas y sus declaraciones sobre el estado del agua no pasaron desapercibidas. Tras la competencia, Fabian comentó: "Vi algunas, no sé, cosas marrones. Espero que no sea lo que creo que es. Tragué un montón de agua, pero vamos a fertilizar mi garganta con un poco de alcohol". Estas palabras han generado una oleada de preocupación y sorpresa en la comunidad deportiva y en el público en general.

Fabian, quien debutaba en sus primeros Juegos Olímpicos y logró un meritorio quinto lugar, añadió que esperaba que el agua estuviera en peor estado. Sin embargo, no ocultó su inquietud por posibles síntomas que podrían aparecer en los próximos días debido a la exposición a esta agua contaminada.

Tras hacer la prueba de natación en aguas abiertas en el río Sena por los Juegos Olímpicos, la nadadora Bettina Fabián aseguró que vio bolsas plásticas flotando y agregó: "Teníamos que preocuparnos por la calidad del agua y concentrarnos en no tragar nada".

¿Qué otros atletas han sido afectados por la contaminación del Sena?

El caso de Bettina Fabian no es el único que ha puesto en evidencia los riesgos de competir en el río Sena. La belga Claire Michel, triatleta que también compitió en el río, tuvo que ser hospitalizada tras infectarse con la bacteria Escherichia coli, conocida por causar graves problemas intestinales. Michel había estado sintiéndose mal tras la competencia, y finalmente tuvo que retirarse junto a toda la delegación belga.

Este episodio ha llevado a fuertes críticas hacia la organización de los Juegos Olímpicos, con deportistas como Marten Van Riel, compañero de Michel, calificando la situación como un "circo" donde los atletas son tratados como "títeres".

Imágenes repugnantes de los Juegos Olímpicos: un triatleta canadiense vomitó después de nadar en el río Sena.



Anteriormente, los organizadores de los Juegos fueron criticados por la idea de nadar: en el Sena se encontraron niveles prohibitivos de E. coli y otras bacterias.



El… pic.twitter.com/F0AHPLoaQP — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 1, 2024

¿Qué significa esto para el futuro de los Juegos Olímpicos?

La controversia en torno al río Sena ha encendido alarmas no solo entre los atletas y sus equipos, sino también entre los organizadores de futuros eventos deportivos. La promesa de que el Sena estaría limpio para las competiciones olímpicas ha quedado en entredicho, y ahora muchos se preguntan si las aguas de este río son realmente seguras para los deportistas.